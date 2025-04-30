Акция «Сад памяти» прошла в Егорьевске

Муниципалитет присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». В районе деревни Семеновская жители округа посадили около пяти тысяч сеянцев сосны.
В мероприятии участвовали глава Егорьевска Дмитрий Викулов, сотрудники администрации муниципалитета, депутаты, работники предприятий и организаций, а также активные жители. Им выдали весь необходимый инвентарь. Каждая посаженная сосна станет символом памяти о героях, которые отдали жизни за Победу.
Лес в Егорьевске предстоит восстановить на площади более 20 гектаров, пострадавшей в прошлом году в результате урагана. Глава округа Дмитрий Викулов поблагодарил всех участников акции, назвав их примером настоящей гражданской ответственности.
«Пусть каждое дерево напоминает нам о стойкости предков, о цене, которую они заплатили за мир. Давайте хранить эту память», — сказал Дмитрий Викулов.
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