Акция «Сад памяти» пройдет на 11 локациях в Люберцах

Мероприятие ежегодно устраивают в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Сад памяти» в год 80-летия Великой Победы охватит 11 мест в Люберцах, Малаховке, Томилине, Дзержинском, Островцах, Краскове и Октябрьском.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что в рамках международной акции в Люберцах посадят более 900 кустов сирени. «Приглашаю всех принять участие — сохраним память о героях для будущих поколений!» — сказал руководитель муниципалитета.

5 мая в 14:00 сажать кустарники будут в Сквере Ветеранов и на улице Площадь Дмитрия Донского в Дзержинском.

6 мая в 10:00 акция пройдет на Быковском шоссе, дом 52а в Малахове, в парке Лапса в Томилине, в школе «Созвездие» на улице Солнечной, 1 в Люберцах, а в 11:00 — на улице Карла Маркса, дом 117/16 в Краскове.

7 мая в 10:00 мероприятие «Сад памяти» состоится в Наташинском парке, возле дома № 20 на улице Полевой в Островцах, в Сквере Победы в Дзержинском, на улице Инициативной у дома № 38б в Люберцах, а в 11:00 — у стелы «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в Краскове и у дома № 2 на улице Школьной в Октябрьском.