Акция с бесплатными прививками и чипированием животных пройдет в Мытищах

Обезопасить своих питомцев благодаря введению микрочипов без посещения ветеринарной клиники смогут владельцы домашних животных. Пройдет мероприятие в парке Мира возле Дома культуры «Яуза» с 11 до 13 часов.

Чипирование животных и регистрацию прямо во время выгула проведут квалифицированные специалисты, они также внесут данные о хозяине в государственную регистрационную базу Подмосковья. Вакцинируют кошек и собак, а их владельцам напомнят правила ухода за домашним любимцем.

Животное, которое внесли в базу данных, легче будет найти, если оно потерялось. А если собака попадет в приют, по чипу легко будет определить хозяина. Также проще будет перевозить питомцев за границу, важно и то, что в отличие от ошейника, чип не может потеряться.

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