Акция помощи зимующим птицам прошла в Мытищах

Городская открытая экологическая акция «Покормите птиц зимой-2025» прошла в образовательных учреждениях Мытищ. Каждый год воспитанники детских садов и школьники округа активно участвуют в помощи зимующим птицам.

Дети вместе с родителями создавали кормушки для птиц из различных материалов и устанавливали их на деревьях.

Кроме того, с ребятами провели беседы о птицах, которые остаются зимовать в нашем регионе. Зоологи рассказали, как важно заботиться о них в зимний период времени. Эти знания поспособствуют лучшему пониманию природных процессов и проявления уважения к окружающей среде у детей и школьников.

Таким образом, городская открытая экологическая акция «Покормите птиц зимой-2025» становится важным событием в жизни детского сообщества Мытищ, объединяя усилия взрослых и детей ради общей цели — охраны природы и формирования ответственного отношения к ней.