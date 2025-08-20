Акция помощи приюту для бездомных животных прошла в Красногорске

Приюту для бездомных животных «Лохматый ангел» передали 100 килограммов корма. В благотворительной акции приняли участие сторонники партии «Единая Россия».

Молодогвардеец Никита Иванов считает, что волонтеры должны помогать обитателям приюта. Активисты не только привозят необходимые вещи, но и занимаются выгулом собак.

«Мы совместно с молодогвардейцами привезли корм для приюта, где содержатся преимущественно собаки. Вместимость приюта составляет 70 животных. Наши ребята на постоянной основе выгуливают собак и оказывают другую помощь приюту», — прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богдан Андриянов.

Приют всегда нуждается в помощи — кормах и ремонте вольеров. Каждый может поддержать организацию, позвонив в администрацию округа или волонтерам.

Любую помощь также можно принести в общественную приемную партии «Единая Россия» в доме № 9 на улице Лесная.