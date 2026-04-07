Акция помощи приютам для животных прошла в Наро-Фоминске

Стеклянный павильон арт-пространства «Фабрик» на набережной реки Нары оказался в распоряжении пушистых участников акции «Возьми друга из приюта». В Наро-Фоминск привезли более 20 кошек и десятка собак из приютов Москвы, Подмосковья и соседней Калужской области.

В течение нескольких часов жители Наро-Фоминска приносили корм для животных и необходимые приютам вещи. Три кошки и три собаки нашли хозяев.

Дворняга Умка из обнинского зоозащитного центра «Новый ковчег» отправилась к своим новым владельцам. Персей из частного приюта Можайска тоже останется в Наро-Фоминске. Кот очаровал молодую маму Светлану и ее семейство, которые оказались на акции случайно, во время прогулки по набережной.

Анимационная программа, ярмарка сувениров и увлекательные мастер-классы: организаторы акции постарались, чтобы и взрослым и детям было не скучно. Даже специального гостя пригласили — детского писателя Якова Шварцмана. Также состоялось показательное выступление собак кинологической службы Наро-Фоминского УМВД.