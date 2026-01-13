Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в Луховицах

Сотрудники Отдела МВД России по округу Луховицы в очередной раз поддержали добрую традицию, присоединившись к масштабной общероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Представители луховицкой полиции в образах Деда Мороза и Снегурочки посетили семьи своих коллег.

Главная цель визитов — поздравить детей сотрудников с Новым годом и Рождеством, подарив им ощущение зимнего волшебства. Встреча со сказочными персонажами стала для детей настоящим событием. Как сообщили в пресс-службе ОМВД, ребята подготовились к визиту заранее.

«Маленькие луховичане с большим энтузиазмом встречали гостей. Они с выражением читали новогодние стихотворения, пели зимние песни и участвовали в небольших интерактивах. В завершение каждой встречи Дед Мороз и Снегурочка вручали ребятам наборы сладостей и памятные подарки», — сообщили в ведомстве.