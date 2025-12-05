Акция «Подари мечту» началась в Богородском округе

Планируется порадовать воспитанников 19 детских домов и социальных приютов в разных областях России, в том числе, в Вологодской, Псковской, Ивановской, Владимирской и Московской. Стать волшебником и исполнить детское желание может каждый.

В 2014 году все начиналось с двух социальных учреждений и подарков для 60 детей, но с каждым годом география проекта расширяется. В этом году в акции «Подари мечту» участвуют 784 ребенка.

Уже на протяжении 11 лет в роли дарителей выступают все желающие — от студентов до депутатов, люди разного возраста, как индивидуально, так и целыми коллективами. Обычные жители округа, представители бизнес-сообщества, предприниматели, меценаты выбирают детские рисунки и накануне Нового года дарят маленьким авторам загаданные подарки. Не отказывают в участии в акции и детям старшего возраста.

Ребята изображают то, что хотят получить на Новый год. Центр поддержки инициатив размещает рисунки в социальных сетях. Затем на каждый из них находится даритель, который и исполняет желание ребенка. Подарки привозят в Центр, там их раскладывают по коробкам и отправляют в детские дома, где лично вручают адресатам.