Акция «Подари библиотеке книгу» прошла в Коломне

Социальные работники «Комплексного центра социального обслуживания граждан» в Коломне провели акцию «Подари библиотеке книгу». Главная идея инициативы — напомнить людям о ценности бумажных книг и вдохновить их делиться литературой, которая может найти новых читателей.

В рамках акции сотрудники центра передали в фонд Акатьевской библиотеки более 200 книг из своих личных коллекций.

В дар библиотеке были переданы художественная и детская литература, рассчитанная на читателей разного возраста. «Часто бывает, что прочитанные книги просто пылятся на полках и забываются. Но ведь можно подарить этим книгам новую жизнь, передав их в библиотеку, где они найдут своего нового читателя», — отметили участники акции.

Сотрудники Акатьевской библиотеки выразили искреннюю благодарность за столь щедрый подарок, который стал настоящим новогодним сюрпризом.

Акция «Подари библиотеке книгу» не только помогла пополнить книжный фонд библиотеки, но и напомнила о том, что бумажные книги остаются важной частью нашей культуры и продолжают радовать людей даже в век цифровых технологий.