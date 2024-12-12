Акция по утилизации отработавшей электроники прошла в Мытищах

Акция по безвозмездной утилизации отработавшей электроники в рамках областной экологической программы «Школа утилизации: электроника» прошла в Мытищах. Возле дома культуры «Яуза» жители смогли бесплатно сдать старые электроприборы.

Жители Мытищ смогли бесплатно сдать свою старую электронную технику на экологическое утилизацию в экобак. Заместитель главы Мытищ Иван Яськив отметил, что городской округ является лидером по реализации этой программы в Подмосковье, и активно проводит как стационарный, так и выездной сбор электронных отходов.

Утилизация электроники предотвращает попадание вредных веществ в окружающую среду. Вся собранная техника утилизируется экологически безопасными методами, с максимальным извлечением материалов для вторичного использования. Акция способствует сохранению экологического благополучия городского округа и региона в целом.