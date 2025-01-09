Акция по утилизации новогодних елок начнется в Реутове с 15 января

В Реутов для утилизации новогодних деревьев открыли специальные площадки в разных частях города. Экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки» начнется 15 января.

Специальные площадки для сдачи в переработку новогодний елок организовали в Реутове на улице Октября, дом № 30, улице Реутовских ополченцев, дом № 8, на улице Победы, дом № 2, корпус № 1, на Новогиреевской улице, дом № 6, на улице Котовского, дом № 11, на Молодежной улице, дом № 5, на Юбилейном проспекте, дом № 66, на Лесной улице, дом № 3, на Новой улице, дом № 1.

По этим адресам жители Реутова смогут оставить новогодние деревья до 10 февраля. Их отправят на переработку и превратят в щепу. Специальный станок в среднем за восемь часов измельчает от 1200 до 1800 елей. Полученную щепу используют для благоустройства парков, в сельском хозяйстве для охраны почвы от пересыхания и сорняков, для отсыпки цветочных клумб, для обустройства вольеров для животных в зоопарках.