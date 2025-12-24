Акция по утилизации бытовой электроники прошла в Мытищах

Городской округ Мытищи не раз принимал участие в акции «Школа утилизации электроники», при поддержке Фонда рационального природопользования. Масштабное мероприятие создано для снижения экологического вреда от захоронения электронного мусора и формирования у жителей навыков раздельного сбора опасных отходов.

Сдать любое оборудование, которое включалось в розетку или работало на аккумуляторах можно было в рамках акции.

Принимались старые компьютеры, телефоны, телевизоры, планшеты, бытовая техника и многое другое. Собранная техника пройдет безопасную утилизацию, при этом максимум элементов направят на вторичное использование.

«Основная точка для сбора электроники от жителей у нас традиционно была расположена у Дворца культуры „Яуза“. Кроме этого, провели сбор по индивидуальным заявкам от организаций. Специальный транспорт собирал отслужившую технику по учреждениям округа. Такие мероприятия будут проходить два раза в год, и весной мы собрали полную машину старого оборудования, всего около 27 кубометров. Понимаем, что это не предел, и надеемся, что в будущем количество сдаваемой техники будет только расти». — рассказал заместитель директора управления экологии администрации городского округа Мытищи Антон Юдин.

Акция «Школа утилизации электроники» охватит почти 20 регионов страны, что сделает ее одним из самых масштабных проектов в области экологического просвещения и защиты окружающей среды. Участие в подобных мероприятиях поможет не только избавиться от старых и ненужных устройств, но и повысит экологическую культуру среди населения.