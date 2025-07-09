Акция по уборке мусора прошла на берегу Можайского водохранилища

В прибрежной зоне Можайского водохранилища вблизи деревни Горетово собрались волонтеры и активные жители муниципалитета. Мероприятие было организовано администрацией округа в рамках всероссийской акции «Вода России».

Участники субботника очистили берег водохранилища от мусора, собрав около 1,5 кубических метров отходов.

«Мы часто отдыхаем на этом берегу всей семьей, поэтому сегодня вместе с другом специально приехали на велосипедах и помогли навести здесь порядок, — рассказал один из юных активистов.

Акция «Вода России» проходит с 2014 года по инициативе Министерства природы РФ при поддержке фонда «Берег добрых дел». За это время волонтеры по всей стране привели в порядок более 10 тысяч водоемов, убрав свыше 10 миллионов мешков мусора.

Можайский округ, известный своими водными ресурсами, ежегодно присоединяется к этой важной экологической инициативе. Такие акции не только помогают сохранить природу, но и воспитывают у жителей ответственное отношение к окружающей среде.