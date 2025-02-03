Акция по соблюдению правил безопасности на железной дороге прошла в Балашихе

Волонтеры из молодежного центра «Новый свет» совместно с управлением экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха объединили усилия для повышения безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Целью акции стало снижение числа несчастных случаев и повышение осведомленности жителей о правилах поведения вблизи железнодорожных путей.

В рамках мероприятия активисты провели разъяснительную работу с горожанами, распространяя информационные листовки-памятки «Спаси жизнь». В них содержатся ключевые советы и рекомендации, которые помогут избежать опасных ситуаций на железной дороге.

Организаторы акции напомнили, что соблюдение элементарных правил безопасности — это залог сохранения жизни и здоровья. Жители Балашихи были призваны быть внимательными и ответственными, находясь вблизи железнодорожных объектов.

Подобные акции будут продолжаться, так как безопасность граждан остается приоритетным направлением работы администрации округа и волонтерских организаций.