Акция по сдаче старых вещей прошла в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В рамках партийного проекта «Чистая страна» местный координатор Алексей Лаптев и активисты партии «Единая Россия» провели акцию по сдаче ненужной одежды. Установленные по всему городу контейнеры позволяют жителям удобно и без лишних хлопот избавиться от старых вещей.

Партийный проект «Чистая страна» призывает всех граждан принять участие в экологических инициативах и внести свой вклад в сохранение природы. Организаторы отмечают, что участие в таких акциях способствует формированию культуры ответственного обращения с отходами.

«Этот проект является ярким примером того, как совместные усилия могут привести к реальным положительным изменениям. Экологические акции как нельзя лучше подходят для формирования активной жизненной позиции по отношению к окружающей среде», — отметил Алексей Лаптев.

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