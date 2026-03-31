Акция по сдаче ОГЭ родителями школьников прошла в Подольске

На протяжении 10 лет просветительская акция проходила для родителей выпускников 11-х классов. Сейчас у мам и пап впервые появилась возможность попробовать сдать ОГЭ.

Слова напутствия участникам акции сказал депутат окружного совета Сергей Шведков.

«Я хочу пожелать, чтобы наши дети, которые учатся в Подольске, успешно заканчивали школы, поступали в учебные заведения, обучались там так же успешно и возвращались в свой родной город», — сказал Сергей Шведков.

Для родителей провели экскурсию по пунктам сдачи ОГЭ, показали, что из себя представляет штаб проведения экзамена, аудитории, как проходит распечатка контрольно-измерительных материалов, а затем пригласили в аудитории, где взрослым предложили сдать первую часть экзамена по русскому языку.

В этом году более 4800 обучающихся девятых классов будут принимать участие в Государственной итоговой аттестации. Уже 2 июня ребятам предстоит написать ОГЭ по математике. Просветительская акция для родителей пройдет во всех экзаменационных пунктах Подольска.