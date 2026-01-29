Акция по сдаче новогодних елок на переработку закончится в Дубне 8 февраля

Пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дубна

В округе работают две точки приема. Собранные деревья отправят на переработку для вторичного использования.

Областная акция «Сдай елку на переработку!» продолжается в округе. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья собирает елки, сосны и пихты.

Специальные контейнеры для сбора установлены по адресам: улица Тверская, дом 28А и улица Энтузиастов, дом 9А. Точки приема открыты круглосуточно. Как сообщил заместитель главы округа Максим Мухаммийзянов, региональный оператор заберет деревья на комплекс по переработке отходов.

Измельченная древесина получает вторую жизнь: ее используют как корм для животных, материал для благоустройства парков, наполнитель для лыжных трасс и щепу для сельского хозяйства.

Для правильной утилизации с дерева необходимо снять все украшения: игрушки, мишуру и гирлянды.