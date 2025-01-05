Акция по сдаче крови для онкобольных детей прошла в Орехово-Зуеве

Накануне светлого праздника Рождества в Орехово-Зуеве прошла благотворительная донорская акция в поддержку онкобольных детей, организованная при содействии Орехово-Зуевского благочиния Балашихинской епархии. Жители города и прихожане стали донорами, сдав кровь в подразделении Центра крови Подмосковья.

Перед началом акции председатель епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями иерей Павел Скрипник и благочинный Ликино-Дулевского церковного округа отец Антоний Рыжаков провели молебен, после чего также стали донорами. Они отметили, что донорство крови — это акт любви и сострадания, соответствующий духу Рождества, и призвали участников продолжать делиться этим благородным даром на протяжении всего года для спасения жизней.

В Центре крови во время акции царила праздничная атмосфера: каждый донор получал небольшие угощения в знак признательности за свой щедрый вклад. Представители службы крови выразили благодарность всем участникам и Орехово-Зуевскому благочинию, которые являются надежными партнерами и постоянными донорами центра.

В результате акции 4 января Московский областной центр крови и его подразделения посетили около 150 доноров, благодаря чему удалось подготовить десятки литров крови для лечебных учреждений Подмосковья.