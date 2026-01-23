Акция по сдаче елок на переработку закончится в Воскресенске 8 февраля

Традиционную областную акцию «Сдай елку на переработку» проводит Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Она стартовала 12 января. Чтобы принять в ней участие, необходимо очистить дерево от украшений и мишуры и привезти его в пункт приема по адресу: Воскресенск, село Новлянское, дом 82.

Проект «Мегабак», инициированный губернатором Подмосковья, превращает отходы во вторичное сырье, которое раньше отправлялось на комплекс по переработке отходов. Из переработанных елей получают щепу для пешеходных дорожек и детских площадок, мульчей для цветников, а часть отправляется на фермы в качестве корма для животных.

Напоминаем, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).