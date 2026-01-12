Акция по сдаче елок на переработку началась в Воскресенске

За это время жители смогут сдать свои ели на специально организованных точках приема, которые уже открыты по всему региону.

«Акция для нашей области стала уже ежегодной. Мы видим, что жители с особым энтузиазмом приносят живые деревья в наши пункты. В этом году мы обустроили более 160 таких точек — это и локации вблизи жилых районов, и площадки „Мегабак“. Мы меняем сам подход к обращению с отходами — то, что раньше оказывалось на полигоне, сегодня становится ценным ресурсом», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.