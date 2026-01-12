Акция по сдаче елок на переработку началась в Воскресенске
С 12 января в Подмосковье начинается ежегодный сбор живых деревьев для переработки. Традиционная экологическая акция продлится до 8 февраля.
За это время жители смогут сдать свои ели на специально организованных точках приема, которые уже открыты по всему региону.
«Акция для нашей области стала уже ежегодной. Мы видим, что жители с особым энтузиазмом приносят живые деревья в наши пункты. В этом году мы обустроили более 160 таких точек — это и локации вблизи жилых районов, и площадки „Мегабак“. Мы меняем сам подход к обращению с отходами — то, что раньше оказывалось на полигоне, сегодня становится ценным ресурсом», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Стать участником просто: нужно очистить дерево от всех украшений — гирлянд, мишуры и игрушек — и принести его в любой брендированный пункт приема. В городском округе Воскресенск ель можно сдать на площадку «Мегабак» по адресу: с. Новлянское, д. 82. Пункт работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Все остальные точки сбора отмечены на интерактивной карте.
Переработанные деревья получат полезное применение. Из них сделают щепу для пешеходных дорожек и детских площадок, мульчу для городских цветников, а хвоя станет витаминным кормом для животных в зоопарках — зубров, оленей, коз и верблюдов.