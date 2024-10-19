Акция по сбору старых покрышек пройдет в Химках с 21 октября по 18 ноября

Городской округ Химки присоединится к ежегодной экологической акции «Сдай старые шины», которая пройдет с 21 октября по 18 ноября. Жители смогут сдать старые покрышки на специально оборудованных площадках «Мегабак».

Общественник Егор Ченюк отметил, что переработанная резиновая крошка является отличным строительным материалом. Ее используют для производства асфальта, обустройства детских площадок, стадионов, вертолетных площадок и парковок.

Чтобы стать участником акции, необходимо привезти старые шины или зимнюю резину на один из пунктов приема «Мегабак», сделать фотографию на фоне площадки и разместить ее на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Авторы самых креативных фотографий получат сертификаты на покупку новых шин.

Пункты приема «Мегабак» в Химках будут открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00. Акция предоставляет отличную возможность не только избавиться от ненужных покрышек, но и внести вклад в улучшение экологической обстановки в регионе.

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