Акция по сбору подарков для юных пациентов больниц началась в Серпухове
Благотворительное мероприятие «Коробка храбрости» проводится по инициативе партии «Единая Россия». Акция приурочена ко дню рождения политической партии.
Целью мероприятия, которое продлится до 1 декабря, является сбор небольших подарков для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Это могут быть фломастеры, раскраски, конструкторы, детские книжки, куклы и многое другое.
Гостинцы предназначены для поддержки маленьких пациентов, чтобы их пребывание в больницах было максимально комфортным.
Стать участником акции могут все желающие жители Серпухова. Игрушки для «Коробки храбрости» нужно принести с 9:00 до 18:00 в Общественную приемную «Единой России» на Советской улице, дом № 61/10.
По окончании сбора подарки передадут в больницы, медицинские центры и хосписы, где юные пациенты получат награду за храбрость.
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