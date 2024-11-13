Акция по сбору подарков для юных пациентов больниц началась в Серпухове

Целью мероприятия, которое продлится до 1 декабря, является сбор небольших подарков для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Это могут быть фломастеры, раскраски, конструкторы, детские книжки, куклы и многое другое.

Гостинцы предназначены для поддержки маленьких пациентов, чтобы их пребывание в больницах было максимально комфортным.

Стать участником акции могут все желающие жители Серпухова. Игрушки для «Коробки храбрости» нужно принести с 9:00 до 18:00 в Общественную приемную «Единой России» на Советской улице, дом № 61/10.

По окончании сбора подарки передадут в больницы, медицинские центры и хосписы, где юные пациенты получат награду за храбрость.

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