Акция по сбору подарков для детей на длительном лечении началась в Люберцах

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принял участие в благотворительной акции партии «Единая Россия» под названием «Коробка храбрости». Этот проект направлен на поддержку детей, находящихся на лечении в больницах.

Владимир Ружицкий подчеркнул, что благодаря таким коробкам с подарками маленьким пациентам легче справляться с трудностями лечения. Кроме того, такие коробки помогают детям преодолевать страх перед визитом к врачу или прививкой. Он добавил, что вместе с коллегами они наполнили «Коробку храбрости» различными подарками, включая канцелярию, игрушки и сладости. Собранные подарки сотрудники исполкома доставят в «Добрые комнаты» медицинских учреждений Люберец.

Напомним, что в прошлом году в рамках этой акции было собрано около 300 подарков. Проект «Коробка храбрости» проводится партией «Единая Россия» уже в двенадцатый раз.

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