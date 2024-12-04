Акция по сбору подарков для детей из новых регионов началась в Люберцах

В городском округе Люберцы началась акция «Добрый Новый год». Ее проводят «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики

О начале акции сообщил глава округа Владимир Волков.

«До 8 декабря жители городского округа Люберцы могут принести в фонд „Защитники Отечества“ гуманитарную помощь для бойцов, а также сладкие подарки и игрушки для детей из новых регионов и приграничных районов Курской и Белгородской областей», — отметил Владимир Волков.

Фонд «Защитники Отечества» располагается в третьем корпусе дома № 20 на Октябрьском проспекте.

Акцию уже поддержал рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

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