Акция по сбору подарков для детей из новых регионов началась в Люберцах
В городском округе Люберцы началась акция «Добрый Новый год». Ее проводят «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики
О начале акции сообщил глава округа Владимир Волков.
«До 8 декабря жители городского округа Люберцы могут принести в фонд „Защитники Отечества“ гуманитарную помощь для бойцов, а также сладкие подарки и игрушки для детей из новых регионов и приграничных районов Курской и Белгородской областей», — отметил Владимир Волков.
Фонд «Защитники Отечества» располагается в третьем корпусе дома № 20 на Октябрьском проспекте.
Акцию уже поддержал рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.
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