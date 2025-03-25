Акция по сбору пластиковых крышек прошла в Мытищах

Сбор пластиковых крышек провели в Мытищах. Он стал частью проекта «Чистая страна». Вырученные средства отправят на помощь детям с инвалидностью.

Участие в экологической акции принял первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и активисты городского округа Мытищи.

«„Добрые крышечки“ — это не просто сбор пластиковых отходов, это проявление заботы о будущем нашей планеты и о тех, кто нуждается в нашей помощи. Присоединяйтесь к акции и делайте добрые дела вместе с „Единой Россией“», — прокомментировал Андрей Гореликов.

Специальные контейнеры для сбора пластиковых крышечек установлены в нескольких локациях городского округа для удобства жителей. Организаторы проекта не сомневаются, что общими силами можно добиться больших результатов: помочь экологии и детям, которые в этом нуждаются.