Акция по сбору макулатуры начнется в Подмосковье 21 октября

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Акция по сбору макулатуры стартует в Подмосковье 21 октября. Все желающие смогут сдать картон, книги, газеты и журналы до 10 ноября в 48 пунктах приема «Мегабак».

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственным жилищному надзору региона Владислава Мурашова, в прошлом году Подмосковье заняло первое место в России по сбору макулатуры.

«В этом году мы подключили к сбору макулатуры школы, детские сады, молодежные центры и 48 площадок «Мегабак». Собранное сырье поступит переработчикам макулатуры, для производства новой продукции», — пояснил Мурашов.

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