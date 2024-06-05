Акция по сбору макулатуры «Киноэкология» прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В рамках благотворительной акции «Киноэкология» и проекта «Чистая страна» от партии «Единая Россия» в Воскресенске организовали сбор макулатуры. Все собранные средства направлены на съемку детского художественного фильма.

Начальник штаба местного отделения всероссийского военно-патриотического общества детей, подростков и молодежи «Юнармия» Алексей Соколов отметил, что люди активно шли сдавать макулатуру, кто-то приносил небольшие стопки газет и тетрадей, а кто-то — большие коробки.

Отметим, что фильм «А как иначе…» расскажет о патриотизме и ответственности за Родину. В нем примут участие юнармейцы Подмосковья.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов подчеркнул, что подобные экологические акции способствуют воспитанию ответственного отношения к природе.

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