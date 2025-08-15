Акция по сбору корма для животных из приюта прошла в Воскресенске

В Белоозерском городского округа Воскресенск в честь Всемирного дня бездомных животных прошла благотворительная акция «Лучший друг». В течение недели местные жители приносили сухие и влажные корма для собак и кошек, а 15 августа собранные продукты передали в приют.

Волонтер Юлия Коробкова отметила, что приют работает более десяти лет и находится под опекой благотворительного фонда «БИоЗОН». Это частная организация, не получающая государственного финансирования. В настоящее время в приюте содержатся около 200 собак и примерно 20 кошек. Животных социализируют — приучают к поводку, обучают командам и общению с людьми, чтобы найти им новые дома.

Приют постоянно нуждается в помощи волонтеров и присоединиться может любой желающий. Для новичков проводят специальные выгулы, где объясняют правила взаимодействия с животными. Посетить приют можно по предварительной записи.

Кроме кормов, сейчас собирают средства на обработку животных от клещей и других паразитов — эти процедуры проводятся регулярно весной и осенью.