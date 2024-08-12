Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Курска прошла в Котельниках

Гуманитарную помощь с предметами первой необходимости собрали волонтеры Котельников. Машину с посылкой уже отправили жителям Курской области.

В посылку, отправленную из Котельников, вошли медикаменты, продукты быстрого приготовления и консервы, одноразовая посуда и перчатки, влажные салфетки, одежда и обувь, 30 пятиточечников и 10 пончо-дождевиков и вещмешков.

Гумсбор привезли в общий пункт из разных отделений «Золотые руки ангела» Москвы и области. Затем его загрузили в машину, приехавшую из Кирова.

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