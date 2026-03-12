Акция по реставрации исторического памятника начнется в Ленинском округе

Жителей округа приглашают принять участие в благотворительной инициативе «Монетка». Собранные монеты переплавят и используют при восстановлении часовни 1912 года в деревне Дроздово.

Памятник установили ровно через сто лет после победы в Отечественной войне 1812 года. Как отметил глава округа Станислав Каторов, сплав памятного креста ранее уже включал советские монеты, пожертвованные детьми, взрослыми и ветеранами. Новая акция, которая будет организована в рамках проекта «Живая память благодарных поколений», продолжит эту традицию.

С 16 марта по 1 апреля каждый может внести вклад в восстановление. Принимают монеты советских времен и вышедшие из оборота. Пункты сбора открыты в Видном на улице Школьная, дом № 17 (общественная приемная «Единой России») и дом № 70 (Совет ветеранов), а также на проспекте Ленинского Комсомола, дом № 6А (Ассоциация ветеранов специальной военной операции), в образовательных учреждениях и территориальных отделах.

Инициативу поддерживают жители деревни Дроздово и поселка Развилка, краеведы, депутаты, общественные организации, ветераны и Общественная палата. Собранные монеты станут частью обновленного памятного креста — символа общей памяти и связи поколений.