Акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в Одинцовском округе 22 марта

Акция по раздельному сбору вторичного сырья пройдет в Старом городке 22 марта. Ее организовали в Экологическом волонтерском общественном движении в Кубинке. Принять участие могут все желающие из Одинцовского округа.

Акция пройдет по следующему адресу: поселок Старый городок, улица Школьная, дом 25. Время проведения — с 14:00 до 15:00. Каждый участник мероприятия сможет получить вознаграждение в виде 50 бонусов на карту одного из популярных ретейлеров, независимо от того, сколько и какое вторсырье он принесет.

Обратите внимание, что для обеспечения эффективность сбора, вторсырье должно быть тщательно подготовлено: оно должно быть чистым, отсортированным по категориям и аккуратно сложенным. Мы призываем жителей округа заранее заниматься подготовкой своих отходов, чтобы внести свой вклад в экологическое благополучие региона.

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