Акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в Коломне 17 мая

Вблизи Молодежного центра «Русь» в Коломне 17 мая проведут акцию по раздельному сбору вторсырья. Жители смогут сдать пластиковые крышечки от бутылок, макулатуру и даже старую электронику.

Волонтеры экологической акции примут пакеты и пленку, стеклотару, пластиковые бутылки, металлические элементы. Помимо этого, участники мероприятия могут принести старую технику, телефонные аппараты, провода и оборудование. На той же площадке все желающие помогут бездомным кошкам и собакам. Активисты группы «Руки и Лапы» будут принимать корм и чистую хлопчатобумажную ветошь.

Акция продлится три часа, с 12:00 до 15:00. Место проведения: город Коломна, вблизи дома № 23 по улице Астахова. Какие отходы можно приносить, а какие нельзя — можно узнать на сайте сайте администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».