Акция по раздельному сбору вторичного сырья прошла в Мытищах

Участие в мероприятии приняли больше 200 человек. Неравнодушные к экологии жители и волонтеры загрузили две газели отборного вторичного сырья.

Такие экологические акции по сбору вторичного сырья сообщество «Экооперация» проводит регулярно, каждое второе воскресенье месяца. Помимо волонтеров, которых в этот раз было порядка 20 человек, участие принимают все желающие. Сортировка отходов — это простой и действенный способ сохранить природу и сделать окружающую нас среду чище.

Доборовольцы в этот раз собрали мешки с полипропиленом, пульперкартоном, пенопластом, полистиролом. Помимо этого были изделия из жести, алюминия, стекла, а также бумаги, крафта и газеты. «Добыча» с трудом поместилась в две машины, а участники акции остались довольны проделанной работой.

Информацию о следующих мероприятиях можно узнать в телеграм-канале сообщества «Экооперация». Организаторы уверены, если чаще проводить такие акции, расширять географию и привлекать неравнодушных людей, в наших силах сохранить природу для будущих поколений и спасти ее от загрязнения.