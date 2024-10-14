Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Истре 18 октября

Экологическая акция по сбору отходов пройдет в православной школе «Рождество» в селе Рождествено в Истре 18 октября. Жители смогут сдать старую бытовую технику на переработку.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, на акции будут принимать мелкую, среднюю и крупную бытовую и офисную технику.
В ведомстве напомнили, что раздельный сбор отходов и сдача его по фракциям в пункты приема помогает улучшить экологическую обстановку в регионе. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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