Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Истре 18 октября

Экологическая акция по сбору отходов пройдет в православной школе «Рождество» в селе Рождествено в Истре 18 октября. Жители смогут сдать старую бытовую технику на переработку.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, на акции будут принимать мелкую, среднюю и крупную бытовую и офисную технику.

В ведомстве напомнили, что раздельный сбор отходов и сдача его по фракциям в пункты приема помогает улучшить экологическую обстановку в регионе.

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