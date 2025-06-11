Акция по раздельному сбору отходов начнется в Одинцове 22 июня
Волонтеры развернут эко-точки в трех населенных пунктах Одинцовского городского округа. Жители смогут сдать на переработку макулатуру, пластик, металл, стекло, электронику и другие виды вторсырья.
Эко-точки будут работать в Лесном Городке, Новой Трехгорке, Немчиновке. Также в рамках акции пройдет фримаркет, где можно обменяться ненужными вещами. Оставшиеся после обмена предметы передадут благотворительным организациям.
Организаторы просят участников подготовить отходы заранее: промыть, рассортировать, высушить и компактно упаковать их. Это ускорит процесс приема и дальнейшей переработки сырья.
Отметим, что акция направлена на популяризацию раздельного сбора отходов и снижение экологической нагрузки на окружающую среду в Одинцовском городском округе. Волонтеры проводят ее на регулярной основе.