Акция по раздельному сбору отходов начнется в Одинцове 22 июня

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Волонтеры развернут эко-точки в трех населенных пунктах Одинцовского городского округа. Жители смогут сдать на переработку макулатуру, пластик, металл, стекло, электронику и другие виды вторсырья.

Эко-точки будут работать в Лесном Городке, Новой Трехгорке, Немчиновке. Также в рамках акции пройдет фримаркет, где можно обменяться ненужными вещами. Оставшиеся после обмена предметы передадут благотворительным организациям.

Организаторы просят участников подготовить отходы заранее: промыть, рассортировать, высушить и компактно упаковать их. Это ускорит процесс приема и дальнейшей переработки сырья.

Отметим, что акция направлена на популяризацию раздельного сбора отходов и снижение экологической нагрузки на окружающую среду в Одинцовском городском округе. Волонтеры проводят ее на регулярной основе.