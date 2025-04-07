Акция по проверке здоровья прошла в парках Дубны

Все желающие могли измерить антропоморфические данные, внутриглазное давление и сдать анализы. Терапевт консультировал жителей в мобильном комплексе. Также здесь проводили обследование на кардиовизоре.

Участие в акции приняли десятки жителей Дубны. Такие мероприятия помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.

В перспективе спектр исследований в формате выездных мероприятий станет больше. Все потому, что в медучреждении в Дубне появился новый мобильный комплекс с цифровыми флюорографом и маммографом.

«Спасибо нашим медикам, которые каждую неделю на высоком уровне проводят диспансеризацию, при чем не только в здании поликлиник, но и в рамках выездных мероприятий. Это позволяет напомнить горожанам о том, как важно вовремя проверить состояние здоровья», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.