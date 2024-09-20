Акция по проверке здоровья пройдет в парках 27 округов Подмосковья в выходные

Фото: Медиасток.рф

Жители Подмосковья вновь смогут проверить здоровье в парках в выходные. Акция пройдет в 27 округах 21 и 22 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне и других муниципалитетах.

«В грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация — самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений», — отметил министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Для участия в акции необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт. Результаты осмотра направят в личный кабинет на портале «Здоровье», при необходимости пациенту рекомендуют пройти дополнительное обследование.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте