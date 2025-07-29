Акция по профилактике выявления гепатитов B и C прошла в Котельниках

Ежегодное мероприятие проходит с 28 по 31 июля во всех филиалах медицинской клиники CMD. В Котельниках акцию проводит работающее по франшизе социальное предприятие «Медлабтест».

В первый день тестирования клинику посетили заместитель главы городского округа Мария Галузо и молодые активисты. Мария Галузо отметила, что систематическое участие молодежи в подобных мероприятиях является хорошей привычкой по отношению к своему здоровью.

«Мы сотрудничаем с клиникой CMD уже пять лет и всегда приглашаем жителей Котельников принять участие в ее акциях, тем более забор и анализ крови в это время осуществляются на бесплатной основе», — подчеркнула заместитель главы муниципалитета.

Желающим пройти обследование перед анализом необходимо воздерживаться от еды в течение трех часов. Принять участие в акции можно в любые часы работы клиники.