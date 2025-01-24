Акция по профилактике преступлений среди подростков прошла в Воскресенске
Мероприятие провели волонтеры молодежного центра «Олимпиец». Они рассказывали подросткам о здоровом образе жизни и ответственности перед обществом и законом.
В ходе информационной акции волонтеры раздавали листовки, которые содержали полезные советы и рекомендации о том, как не попасть под влияние террористических группировок и не стать жертвой их манипуляций.
Значительное место в беседах с молодежью добровольцы уделили формированию безопасного времяпрепровождения. Волонтеры приглашали подростков активно участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, заниматься добровольческой
деятельностью в молодежном центре и находить увлечения, которые помогут им избежать негативного влияния со стороны криминальных элементов.
Подросткам также напомнили об ответственности перед законом за совершение противоправных действий и возрасте, с которого могут приговорить к заключению.
Мероприятия для молодежи проводятся на базе центра «Олимпиец» регулярно.