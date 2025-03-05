Акция по привлечению жителей к занятиям спортом началась в Серпухове

Учителя по физической культуре в Серпухове объединились, чтобы создать акцию «Со спортом по жизни». Вместе с общественным движением «Здоровое Отечество» они проведут мастер-классы, зарядки и внеклассные занятия.

Информационная акция, организованная Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» совместно с педагогами, стартовала в Серпухове 4 марта. Ее цель — повышение престижа профессии учителя физкультуры и популяризация здорового образа жизни среди школьников.

На первом совещании вручили награды победителям и участникам муниципального этапа игр школьных спортивных клубов. Открыли акцию два опытных педагога — Лариса Косолапова из школы № 19 и Татьяна Выскребцова из школы современного образования. Оба учителя работают в образовании более 25 лет. Татьяна Выскребцова является кандидатом в мастера спорта по настольному теннису. Они вовлекают детей в спорт, развивая их интеллектуально и физически.

В рамках акции «Со спортом по жизни» горожан познакомят с учителям по физкультуре. Руководитель патриотических проектов организации «Здоровое Отечество» Сергей Ситников отметил, что необходимо повысить престиж этой профессии для формирования здорового поколения.

В плана у объединения — проведение мастер-классов, зарядок и внеклассных занятий. Инициатива станет началом масштабного проекта по привлечению детей в спорт.