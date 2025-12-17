Акция по пресечению незаконной рубки елей стартовала в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Подмосковья запустил акцию «Елочка-2025». Ее цель — предотвратить незаконную рубку деревьев хвойных пород в преддверии Нового года.

В период проведения сотрудники лесной охраны организуют дополнительные дежурства и увеличат число патрулирований около насаждений. Помимо них, к работе подключатся правоохранители, экоактивисты и представители казачьих обществ.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что за незаконную рубку предусмотрен штраф до 5 000 рублей для физлиц и до 500 000 для юридических. В случае сильного ущерба нарушителя ждет уголовная ответственность.

Вместо противозаконных действий можно приобрести новогоднее дерево в одном из трех подмосковных питомников: Дмитровском, Ульянинском и Сергиево-Посадском.