Акция по посткроссингу ко Дню защитника Отечества стартовала в Мытищах

11 февраля в Мытищинском историко-художественном музее запустили акцию по посткроссингу, организованную Общественной палатой. До 15 февраля посетители могут бесплатно отправить по всей России открытки с видами округа.

На открытках изображены знаковые места Мытищ, запечатленные местными фотографами. Их работы вошли в десятку лучших на ежегодном конкурсе «Открытка из дома». Также есть возможность написать личное поздравление бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Действительно, вид знакомых пейзажей, отраженных на открытке, может стать настоящим лучом света. Это возможность на мгновение вернуться домой, почувствовать связь с родными местами, ощутить поддержку земляков. А для бойцов каждая открытка станет не только посланием, но и визуальным напоминанием о том, ради чего они несут свою службу», — отметил директор департамента информационной политики и коммуникаций группы компаний «ССТ» Артур Мирзоян.

Мытищинский историко-художественный музей находится по адресу: улица Мира, дом 4.