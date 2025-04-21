Акция по посадке кедров прошла к 80-летию Великой Победы в Щелкове

Эколого-патриотическое мероприятие «Кедры Подмосковья» состоялось на улице 60 лет Октября. 25 саженцев кедра посадили у стелы, посвященной первому искусственному спутнику Земли.

Выбор дерева и места проведения эколого-патриотической акции не случаен. «Кедр» — позывной первого космонавта Юрия Гагарина. Это дерево олицетворяет силу, стойкость и вечность.

В акции приняли участие советник главы Щелкова, участник специальной военной операции Виктор Дядюра, заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко, депутаты, молодежь и активные жители муниципалитета.

Каждый саженец кедра стал не только вкладом в экологию Подмосковья, но и живой памятью о героях Великой Отечественной войны и наследием для будущих поколений.