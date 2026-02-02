Акция по поддержке бойцов СВО пройдет в парках Коломны

Парки Коломны объявили расписание активностей для жителей всех возрастов. На этой неделе гостей ждут забеги, научные опыты и акция «Письмо солдату».

В Озерском парке «Сосновый бор» коллективные пробежки запланированы на среду. В субботу в парке Мира состоится утренний забег. В среду разминку и пробежку организуют в сквере имени В. А. Зайцева.

«Мы хотим, чтобы парки стали центрами притяжения для всей семьи. Программа включает как спортивные активности, так и познавательные занятия», — сказали в администрации.

В пятницу во всех парках пройдет акция «Письмо солдату». В воскресенье гости смогут принять участие в научной программе: викторинах о природе, зимних экспериментах и подвижных играх. Все активности рассчитаны на участие детей и взрослых.