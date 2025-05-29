Акция по переработке старой техники прошла в Мытищах

Мероприятие «Школа утилизации. Электроника» провели на площади у дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Технику, собранную на акции, отправили на утилизацию.

Непригодную для использования электронику разных габаритов, офисную или бытовую, люди приносили на утилизацию. Место для проведения экологического мероприятия по сбору и переработке ненужной техники было выбрано не случайно — площадь перед дворцом культуры «Яуза» — одно из самых популярных мест у жителей и гостей округа.

Среди участников были и представители административного блока — Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов и Станислав Лаптев, депутат городского округа Мытищи. Мужчины убеждены, что сделали полезное дело, ведь сломанные мониторы и системные блоки, которые они принесли, нужно отправить на переработку или утилизацию, а не выбрасывать в мусорный бак, загрязняя тем самым окружающую среду.

Мария Морозова — руководитель фонда национального природопользования отметила, что акция проходит в Подмосковье уже шесть лет и за это время к ней присоединились больше 17 регионов России. Важно и то, что организовывать подобные мероприятия помогает администрация городского округа Мытищи.

«Активисты проекта помогают собирать и утилизировать технику различным городским бюджетным учреждениям: школам, колледжам, библиотекам. Многие жители не до конца понимают, какой вред старая техника наносит окружающей среде, если ее выбрасывать в обычные мусорные баки. В этом случае техника направляется не на сортировку и дальнейшую переработку, а на свалки, где под определенным воздействием температуры будет разлагаться, что наносит большой вред окружающей экологии», — прокомментировала Мария Морозова.

Собранную технику отправили на предприятие для последующей переработки, а следующая акция пройдет уже этой осенью.