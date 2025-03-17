Пешеходную зону оборудуют у Рахмановской школы в Павловском Посаде

В округе прошла выездная администрация, в ходе которой с жителями обсудили вопросы развития населенных пунктов. Одним из таких вопросов стало обращение жительницы деревни Фомино, обеспокоенной отсутствием безопасной пешеходной зоны от дома № 100 в селе Рахманово до Рахмановской школы имени Кошенкова.

Этот участок дороги, по мнению жительницы, представляет опасность для пешеходов, особенно для детей, ежедневно направляющихся в школу.

Администрация Павлово-Посадского городского округа оперативно отреагировала на обращение жительницы.

«В адрес министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области направили письмо, чтобы рассмотреть возможность реконструкции автомобильной дороги и включить ее в государственную программу Московской области „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“ на 2025 год», — сообщили в администрации.