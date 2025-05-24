24 мая 2025 14:59 Акция по озеленению дома-интерната для престарелых прошла в Мытищах 0 0 0 Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи Подмосковье

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Сотрудники дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Беляниново вместе с его постояльцами высадили цветы на территории учреждения. Это мероприятие было проведено по инициативе Общественной палаты городского округа Мытищи в рамках благотворительной акции «Сад поколений».

В акции приняли участие председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Роман Коробейкин, его заместитель Анастасия Маклаева, а также член комиссии по здравоохранению Дарья Маммаева. В общей сложности благодаря совместным усилиям было высажено более 300 растений, что позволило создать вокруг пансионата настоящий цветущий сад. Каждый цветок стал символом внимания и заботы о старшем поколении.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Особенно трогательным моментом стала встреча разных поколений — волонтеров и пожилых жителей учреждения. Во время общения молодые девушки с энтузиазмом рассказывали о своих планах на будущее и слушали воспоминания уважаемых старейшин. Многие пенсионеры с теплотой вспоминали свои молодые годы, когда сами занимались озеленением и созданием уютных уголков. В посадке цветов приняла участие и 87-летняя жительница пансионата Антонина Федотовна Соскова. Она поделилась, что с радостью участвовала в высадке, так как очень любит природу. Ее любимыми цветами являются полевые ромашки, белые розы, астры и тюльпаны.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

По словам Романа Коробейкина, главная задача акции — создать для жителей дома-интерната атмосферу уюта, тепла и заботы. «Эта акция стала не просто мероприятием по благоустройству территории, а настоящим праздником общения и единения разных поколений. Мы планируем сделать такие встречи доброй традицией и продолжить работу по созданию комфортной среды для проживающих в интернате. Рассчитываю, в будущем эта традиция продолжится. В следующий раз мы планируем высадить на территории заведения саженцы плодовых деревьев», — рассказал Роман Коробейкин, отметив, что подобные мероприятия помогают укрепить связь между поколениями и создают атмосферу взаимопонимания и поддержки в обществе.