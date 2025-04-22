Акция по очистке берегов от мусора «Вода России» пройдет в Воскресенске 26 апреля

Жителей Воскресенска пригласили к участию в акции по очистке берегов от мусора «Вода России». Мероприятие пройдет 26 апреля в 10:00.

Активисты очистят пруд Докторовского. Всем предоставят мусорные мешки и перчатки. Также будет организована культурная программа и чайная станция.

Федеральная акция «Вода России» направлена на повышение экологической грамотности среди населения, привлечение внимания общественности и молодого поколения к охране водных объектов. Она проводится с 2014 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». За это время в инициативе приняли участие свыше 11 миллионов участников из 89 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».