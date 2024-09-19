Акция донорства крови прошла в Мытищах

Трансфузиологи такие как, заведующая отделением переливания крови в Мытищах Людмила Дмитричева, занимаются сбором, хранением и доставкой донорской крови, а также консультируем людей по вопросам донорства и переливания крови.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов подчеркнул, призывая всех принимать участие в донорстве, что жители Мытищ всегда готовы протянуть руку помощи. Число доноров растет с каждым годом, особенно в трудные времена. Недавно были огромные очереди желающих сдать кровь после трагедии в «Крокусе», а сейчас ситуация в Курской области требует дополнительного внимания, так как наши военнослужащие тоже нуждаются в запасе крови.

Пункт сдачи крови, расположенный на улице Коминтерна, 24, открыт с понедельника по пятницу с восьми 8:00 до 11:00 часов. Перед забором крови проводится тестирование на группу, гемоглобин и резус-фактор. Паспорт и СНИЛС нужно иметь при себе. Записаться на сдачу крови можно по телефонам: 8 (495) 586-41-66 или 8 (495) 587-33-34.

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