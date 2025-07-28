Акция по донорству крови прошла в Королеве

В Королеве 28 июля состоялась традиционная акция «Спасибо, донор!», которая прошла в деловом и культурном центре «Костино». Это уже третье мероприятие подобного рода в городе с начала 2025 года.

Организаторами акции выступили городские волонтеры совместно с отделением переливания крови центральной городской больницы и Московской областной станцией переливания крови. В результате удалось собрать 24 литра крови. После сдачи крови, которая занимала не более 15 минут, всех доноров угощали чаем и сладкими угощениями.

Особенно активно в донорском движении Королева участвует молодежь — сотрудники ведущих предприятий города, представители различных профессий и студенты. Благодаря их участию, с начала года в городе уже собрано свыше 70 литров крови.

Следующая акция запланирована на 15 сентября, принять участие в ней смогут все желающие.